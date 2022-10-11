خبراء: اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية مقدمة لمساومة عالية المخاطر

قال خبراء دوليون إن الموجة الأخيرة من تجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية، في حين يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتكاسة لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، قد تكون بمثابة اعلان إطلاق نار في المفاوضات "عالية المخاطر" بين واشنطن وبيونج يانج.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الاثنين، أن الاختبارات صممت لمهاجمة أهداف أمريكية وكورية جنوبية برؤوس نووية تكتيكية وهمية.

كما اعترفت بأن الصاروخ الذي حلق فوق اليابان في 4 أكتوبر كان نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستية متوسطة المدى أرض-أرض تهدف إلى إرسال إشارة تحذير قوية إلى الأعداء.

وقيم البنتاجون في 6 أكتوبر أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية حقيقية.

وكانت آخر مرة اختبرت فيها قنبلة نووية في موقع Punggye-ri في عام 2017.

وتم تفجير الأنفاق المؤدية إلى المنشأة الواقعة تحت الأرض بحضور وسائل الإعلام الأجنبية أثناء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عُقدت في عهد الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 ، لكن الخبراء يشيرون إلى إمكانية ذلك، ويتم حفرها مرة أخرى.

قال نيكولاي سوكوف، الزميل البارز في مركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، لوكالة سبوتنيك، إن وابل إطلاق الصواريخ الأخير قد يكون محاولة من قبل كوريا الشمالية لوضع نفسها في موقع قوة قبل أن تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة.

ونوه سوكوف “في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل التحدث عن تسوية سياسية، على الرغم من أن إظهار القدرة يمكن أن يكون مقدمة لاتصالات (محاولة للتفاوض من موقع أقوى)”، مضيفا أن الصفقة السياسية من أي نوع لا تزال قائمة بعيدة المنال.

وأصرت كوريا الشمالية على أن التدريبات الصاروخية كانت بمثابة اختبار لـ "قدرة الردع الحربي والهجوم النووي المضاد" التي أجرتها ردا على التدريبات العسكرية المشتركة المستمرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وانتقدت كوريا الشمالية مرارًا وتكرارًا التدريبات البحرية الأمريكية-الكورية الجنوبية قبالة سواحلها باعتبارها استعدادًا لغزو، بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنها دفاعية بطبيعتها.

كما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن خطط لبناء جيشهما وتعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

ويمكن أن تؤدي التجربة النووية إلى زيادة المخاطر في واحدة من أكثر مناطق العالم تقلبًا.

توقع ديفيد شمرلر، الباحث المشارك في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، أن كوريا الشمالية يمكن أن تجري واحدة في أي وقت في المستقبل.

وقال أيضًا إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه تم تجديد موقع اختبار Punggye-ri.

واضاف “سأمتنع عن التنبؤ بالوقت الذي يعتمد فيه كليًا على وقت الانتهاء من تجديد الموقع ... وعلى أي جدول زمني يعملون وفقًا له، يظهر النشاط الأخير فقط أنهم يعتزمون إجراء الاختبار مرة أخرى، ولكن في الوقت الذي يختارونه هناك كاملة”.

وتوقع الخبير أن تسوية سلمية في شبه الجزيرة الكورية من المحتمل أن تكون خارج الطاولة في المستقبل القريب على وجه التحديد بسبب برنامج بيونج يانج لأسلحة الدمار الشامل.