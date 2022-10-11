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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"لازم جاكيت أو شال" .. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام القادمة

طقس بارد
طقس بارد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أجواء خريفية على أغلب أنحاء الجمهورية حيث إن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. 


وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية الأولى المصرية، أن العُظمى تسجل على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية، حيث تكون الأجواء خلال فترات النهار ما بين الأجواء المائلة للحرارة إلى الأجواء الحارة، وذلك على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وجنوب البلاد. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر هي الكتل الهوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.


وأشارت "غانم" إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء وساعات الليل الأولى يكون هناك نشاط للرياح والتي تتراوح سرعتها ما بين 30 إلىى 40 كم على الساعة مما تزيد من زيادة الشعور بالأجواء الخريفية خلال فترات المساء.


وأكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال ساعات الليل المُتأخرة وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، معقبة: "لازم نلبس تقيل شوية بالليل .. أو ناخد معانا جاكيت أو شال".
ونوهت "غانم" أنه من المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. 

 

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الثلاثاء 11-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

 

العظمى الصغرى
 

القاهرة 30 21


الإسكندرية 28 20


الإسماعيلية 31 17


الدقهلية 30 21 


الغردقة 30 22


المنيا 30 18

الأرصاد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس فضائية الاولى المصرية

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