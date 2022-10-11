حافظت على ثروتنا الطبيعية.. تعليق الرئاسة اللبنانية على تسلم ملف ترسيم الحدود البحرية

أعلن ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.

وذكر ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وقال ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نأمل ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن.

وأوضح ‏مكتب الاعلام أن الرئيس عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

وكان نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب قد أكد في تصريحات سابقة أن لبنان حصل على كافة مطالبه في العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكر بو صعب في تصريحات صحفية له أن الوسيط الأمريكي توصل إلى حل وتفاهم يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وأشار الي ان العرض الأمريكي أصبح في عهدة الرئيس اللبناني الذي سيدرس الملف.

وتابع : لبنان حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة.

واستطرد : الرئيس عون سيجري استشارات مع رئيسي النواب والحكومة بخصوص مسودة الترسيم.