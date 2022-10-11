عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حافظت على ثروتنا الطبيعية.. تعليق الرئاسة اللبنانية على تسلم ملف ترسيم الحدود البحرية

ميشال عون
ميشال عون

أعلن ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.

وذكر ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وقال  ‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نأمل ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن.

وأوضح ‏مكتب الاعلام أن الرئيس عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

وكان نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب قد أكد في تصريحات سابقة  أن لبنان حصل على كافة مطالبه في العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكر بو صعب في تصريحات صحفية له أن الوسيط الأمريكي توصل إلى حل وتفاهم يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وأشار الي ان العرض الأمريكي أصبح في عهدة الرئيس اللبناني الذي سيدرس الملف.

وتابع : لبنان حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة.

واستطرد : الرئيس عون سيجري استشارات مع رئيسي النواب والحكومة بخصوص مسودة الترسيم.

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسلم عون ملف ترسيم الحدود البحرية

إسرائيل تعلن قرب التفاهم مع لبنان علي ترسيم الحدود البحرية

لبنان رئاسة الجمهورية الرئيس اللبناني ترسيم الحدود الرئيس عون الحدود البحرية ترسيم الحدود البحرية الرئاسة اللبنانية ملف ترسيم الحدود البحرية نائب رئيس مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمك حلوة .. سيدة في دعوى خلع: زوجي خاني مع والدتي في الحمام

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

موضوعات متعلقة

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيان عاجل من رئيس لبنان بشأن ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف ساخن جدا.. صفقات أندية الدوري الممتاز كاملة

الصحة: انخفاض ملحوظ في وفيات حوادث الطرق.. واتخذنا إجراءات حاسمة من أجل السلامة

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: الكشف على أكثر من 25 مليون سيدة حتى الآن

الحق اشتري.. تراجع فى أسعار الذهب عالميا وعيار 21 مفاجأة

وزير الري يبحث مع مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي تعزيز التعاون المشترك

عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح رياضية.. ضحك وأحضان بين مصطفى كامل ومنافسه المايسترو مصطفى حلمي

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

حتساعدك تخس بسرعة .. 4 أطعمة حتحول جسمك لآلة حرق

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ