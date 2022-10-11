إسرائيل تعلن قرب التفاهم مع لبنان علي ترسيم الحدود البحرية

قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، إن بلاده في الطريق إلى اتفاق تاريخي مع لبنان بشأن الحدود البحرية.

وكان حولاتا يعقب في بيان على سير المفاوضات حول ترسيم خط الحدود البحرية مع لبنان.



وأضاف حولاتا في بيانه: "تمت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قبلت.. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية.. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي".

بدورها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كرين الهرار، إن "إسرائيل اتخذت مواقف أكثر تصلبا وإن الجانب اللبناني تراجع عن بعض مطالبه".

وأضافت للإذاعة الإسرائيلية: "أن إسرائيل راضية عن المسودة الأمريكية وأن جميع مطالبها قد تمت تلبيتها".

بدورها، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "ستجتمع الحكومة لتقرير ما إذا كانت ستعرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه".

وتابعت: "كبار المسؤولين الحكوميين يضغطون للحصول على الموافقة عليها قبل الانتخابات" في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لقناة (كان)، إنه "في إسرائيل ينتظرون موافقة لبنانية، وبعد ذلك سيمضون قدما في عملية الموافقة الإسرائيلية".

ومضى في حديثه: "الاتفاقية الناشئة تحقق إنجازات أمنية وسياسية واقتصادية وبالطاقة.. جار مستقر ومزدهر ليس منبرًا لإرهاب حزب الله، وليس خادمًا لإيران".

وذكر: "النظام الأمني ​​بأكمله يؤيد الاتفاقية وهو متأكد من أهميتها للاستقرار الأمني​​".

والإثنين، قدم الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، لإسرائيل ولبنان النص النهائي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ولم يتم الكشف عن الصيغة النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي بانتظار دراستها من قبل البلدين.

وتم تقديم الصيغة بعد اتصالات واسعة جرت مع قيادتي البلدين بعد أن رفضت إسرائيل ملاحظات لبنانية على الصيغة السابقة التي قدمها الوسيط الأمريكي.

وفي حال موافقة الطرفين على الاتفاق فإن من المتوقع التوقيع عليه قريبا.

والخميس الماضي، أعلنت إسرائيل رفضها للتعديلات المقدمة من جانب لبنان على مسودة الاتفاق، مؤكدة رفضها المساوامة على مصالحها الأمنية والاقتصادية.