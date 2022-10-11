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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أن تسلمه من الوسيط الأمريكي..

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسلم عون ملف ترسيم الحدود البحرية

عون
عون

أكد نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب أن لبنان حصل على جميع مطالبه في العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكر بو صعب، في تصريحات صحفية له، أن الوسيط الأمريكي توصل إلى حل وتفاهم يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن العرض الأمريكي أصبح في عهدة الرئيس اللبناني الذي سيدرس الملف.

وتابع: “لبنان حصل على جميع حقوقه من اتفاق الترسيم، ومهما كانت الصيغة هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة”.

واستطرد: “الرئيس عون سيجري استشارات مع رئيسي النواب والحكومة بخصوص مسودة الترسيم”.

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