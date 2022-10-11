متحدث الصحة عن الرسائل الصوتية المنشرة بشأن وجود حالات شلل أطفال: شائعات وأكاذيب

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حول الرسائل الصوتية المنتشرة على السوشيال ميديا بشأن وجود حالات إصابة بمرض شلل الأطفال قائلاً: “الأمراض مش من الحاجات اللي بتستخبى .. يعني لو فيه مرض منتشر مش هنبقى محتاجين نسمع عنه من خلال رسائل صوتية على الموبايل”.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الإشاعات المسموعة أو المكتوبة في أمر يُدرك بالعينين وبالمشاهدة تكون أكاذيب، معقباً: "لما يبقى فيه حد عمال يقول البلد منتشر فيها شلل الأطفال .. ما هي البلد ديه أنا وانتوا .. فين بقى المرضى".



ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات، لذا فهي كثيراً ما ندت بأنه لا ينبغي أن يكون الاهتمام بكورونا يأتي على الاهتمام بالأمراض الصحية الأُخرى.

وتابع "عبد الغفار" أن مصر أثبتت أنها تثير على نفس المنهج التي تنادي به منظمة الصحة العالمية، حيث تقوم القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطبيق هذا المنهج عملياً على أرض الواقع، بالإضافة إلى نجاح التطبيق العملي.