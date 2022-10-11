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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة نشاط معهد أمراض النباتات عن شهر سبتمبر 2022

معهد أمراض النباتات: فحص 505 عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة خلال سبتمبر

معهد أمراض النباتات
معهد أمراض النباتات

صرح د اشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بأنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أصدر المعهد تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر سبتمبر 2022.

وأوضح أن التقرير جاء على النحو التالي: 

أولاً : متابعة الحالة المرضية:
• المرور على زراعات الذرة الشامية بمحافظات كفر الشيخ و المنوفية والدقهلية والبحيرة وبني سويف والمنيا للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية و المنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيز وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• المرور علي محاصيل الموالح والعنب والمانجو ونخيل البلح بمحافظات الجيزة والغربية والشرقية وبالنسبة للنخيل بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

• المرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

ثانيآ : الارشاد والتدريب:- 
• قام المعهد بتنفيذ عدد أربع دورات تدريبية متخصصة. 

• تم عمل 22 ندوة إرشادية على الأمراض التي تصيب محصول الذرة فى محافظات ( الفيوم – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر )

• تم عمل 30مدرسة حقلية في التعريف بأمراض ( قصب السكر – بنجر السكر – الفراولة – القمح – البسلة- النخيل)

• تم تدريب عدد 585 طالب من كليات الزراعة في مصر

ثالثآ : النشاط البحثي:
تم نشر عدد 8 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي

1- فحص عدد (505) عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة  من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (108) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة 
3- الإشتراك فى أعمال (17) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
4- فحص عدد (88) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض. 
5- فحص عدد (17) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.

الزراعة أمراض النباتات سبتمبر 2022 وزير الزراعة السيد القصير مركز البحوث الزراعية

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