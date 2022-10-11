المتحدث باسم الصحة: تطعيم شلل الأطفال لا يتعارض مع أي أمصال أُخرى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تطعيم شلل الأطفال لا يتعارض مع أي أمصال أُخرى، مضيفاً أن الحملات القومية للتطيعم ضد شلل الأطفال تكون من سن يوم إلى 5 سنوات فقط.

وأوضح عبد الغفار" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه من غير المُرجح ومن النادر للغاية أن تحدث إصابات بعد سن الـ 5 سنوات، منوها بأن الدولة متبنية الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات فقط لأن احتمالات الإصابة في ذلك السن عالية إذا لم يتم تطعيم الطفل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هناك مبادرات معينة لـ حديثي الولادة منها: مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، منوهاً بأن المسح السمعي أصبح جزء اجباري ضمن الإجراءات الموجودة في شهادة الميلاد كالتطعيمات.