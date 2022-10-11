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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب ويوجه بعقد مسابقات عن المشروعات القومية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال  تفقده مدرسة زهران للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية، على ممارسة الانشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، ودعمهم، وتفعيل مجموعات التقوية.

وناقش عبدالله، التلاميذ والطلاب فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية،  مشيداً بقدرة المعلمين على التفاعل والتواصل مع الطلاب ومساعدتهم على الاستيعاب والفهم.

كما تفقد حجرات الأنشطة ومعامل العلوم والحاسب الآلي، ومكتبة المدرسة، موجها بتشجيع الطلاب على القراءة، وعقد المسابقات بينهم عن المشروعات القومية والمناسبات الوطنية، وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

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