بدعوى معاداته للسامية.. إنستجرام وتوتير يعلقان حساب طليق كيم كارداشيان

قام موقع التغريدات العالمي توتيرو إنستجرام بتعليق حساب المغني كانى ويست، طليق الممثلة الشهير كيم كارداشيان ، بحجة معادته للسامية .

وجاء قرار تعليق حسابي كانى ويست بحسب ما نشر موقع bbc بالعربي بعدما قام بنشر تغريدة قال فيها ان اليهود يسيطرون على هذه المواقع .

كانى ويست

نشر نجم الراب كاني ويست، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، صورة كاب عليه أرقام 2024، ما أثار الجدل حول احتمالية استعداده لإجراء حملة انتخابية رئاسية في السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي القادم، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان كاني ويست، حاول الترشح للرئاسة الأمريكية عام 2020، لكنه دعا إلى الانسحاب بعد أقل من أسبوعين من إعلانه، ومن ثم أعلن مغني الراب عن خطته لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024.

وخرج مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، من قائمة مطربي مهرجان كوتشيلا للفنون 2022، بعد مأساة التدافع الشهيرة في أسترو وورلد.

وتمت إزالة اسم ترافيس سكوت بحسب موقع فاريتي، من تشكيلة العروض الفنية لهذا الحدث الشهير، الذي ينتظره الفنانون كل عام، ويقدمون فيه أفضل ما عندهم لإمتاع الجماهير الغفيرة.