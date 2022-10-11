غداً.. الاستقبال الرسمي للوفود المشاركة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

تستقبل مصر غداً الأربعاء الوفود المشاركة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية.

وتنطلق بعد غد الخميس فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر ان حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أكد عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية مشيراً إلي أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.