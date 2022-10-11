عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون الرسول أول خلق الله وخاتم رسل الله؟..علي جمعة يحسم الجدل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كيف يكون النبي أول خلق الله وخاتم رسل الله؟.. عن هذه المسألة التي تثير أذهان كثير من المسلمين، أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نظرا لكثرة ترديد هذه الجملة في الدعاء وهي : يا أول خلق الله وخاتم رسل الله.

وقال على جمعة، في فيديو له، إن الله تعالى جعل النبي سيد الخلق وقرن اسم النبي باسمه، منوها بأن اسم النبي مكتوب على قوائم العرش قبل سيدنا آدم، فيكون النبي أول خلق الله نظرا لان اسمه قبل سيدنا آدم، وخاتم رسل الله بالفعل.

وأضاف أنه لما خلق العرش يعني قبل خلق آدم بملايين السنين وهو اسمه مكتوب على قوائم العرش، فهنا النبي أول خلق الله ويسمونها بالقوة، وبعد ذلك لما خلق الله الكون والسماوات والأرض وخلق آدم وجاء النبي محمد من سيدنا آدم، فأصبح النبي محمد خاتم رسل الله بالفعل.

واعترض الدكتور علي جمعة، على مزاعم المتطرفين والمتشددين الذين ينكرون كل هذه الفضائل عن النبي ويزعمون انها ضلال ومتناقضة وكأن بينهم وبين النبي عداوة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. أمطار خفيفة على السواحل وعدة مناطق

50 يوما صائم عن الأهداف..3 رسائل تكشف لغز تراجع مستوى محمد صلاح

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ...الآن نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

سانج يونج تيفولي .. أرخص سيارة كوري في مصر موديل 2017|صور

6 مايو.. قصر باكنغهام يعلن موعد حفل تتوج الملك تشارلز الثالث

تعليمك مفتاح قرارك| القباج تطلق فعاليات احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

شتاء في المحكمة.. الفنان مصطفى هريدي أمام القضاء من جديد|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما ترتبط .. 4 أسرار يجب معرفتها عن مواليد برج الجدي

رقم خرافي.. سعر جمبسوت أنغام يثير الجدل| شاهد

جنون الـTikTok.. رجل ينام تحت عجلات السيارات لالتقاط فيديو بدبي

نجم وحيد يتابعه عمرو دياب على إنستجرام .. من يُحب الهضبة ؟

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ