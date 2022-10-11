كيف يكون الرسول أول خلق الله وخاتم رسل الله؟..علي جمعة يحسم الجدل

كيف يكون النبي أول خلق الله وخاتم رسل الله؟.. عن هذه المسألة التي تثير أذهان كثير من المسلمين، أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نظرا لكثرة ترديد هذه الجملة في الدعاء وهي : يا أول خلق الله وخاتم رسل الله.

وقال على جمعة، في فيديو له، إن الله تعالى جعل النبي سيد الخلق وقرن اسم النبي باسمه، منوها بأن اسم النبي مكتوب على قوائم العرش قبل سيدنا آدم، فيكون النبي أول خلق الله نظرا لان اسمه قبل سيدنا آدم، وخاتم رسل الله بالفعل.

وأضاف أنه لما خلق العرش يعني قبل خلق آدم بملايين السنين وهو اسمه مكتوب على قوائم العرش، فهنا النبي أول خلق الله ويسمونها بالقوة، وبعد ذلك لما خلق الله الكون والسماوات والأرض وخلق آدم وجاء النبي محمد من سيدنا آدم، فأصبح النبي محمد خاتم رسل الله بالفعل.

واعترض الدكتور علي جمعة، على مزاعم المتطرفين والمتشددين الذين ينكرون كل هذه الفضائل عن النبي ويزعمون انها ضلال ومتناقضة وكأن بينهم وبين النبي عداوة.