منسق المبادرة توضح تفاصيل ندوات توعوية حياة كريمة لشباب الجامعات .. فيديو

قالت الدكتورة زينب سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية أن الهدف من سلسلة الندوات التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة مؤخرا هي نشر ثقافة العمل التطوعي لشباب الجامعات والتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضافت "سامي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن سلسلة الندوات التنموية التي يتم تنظيمها فى الوقت الحالي بكافة محافظات الجمهورية سواء للجامعات الحكومية أو خاصة تتم لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لحياة كريمة لتطوير الريف المصري والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

وتابعت منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية أن سوف يتم نزول الطلبة الى زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية.