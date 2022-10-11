أستاذ بمعهد بروكنجز: هناك ارتباط وثيق بين التنمية والتغير المناخي

قال الدكتور هومي خاراس زميل أول مركز التنمية المستدامة بمعهد بروكنجز، إن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية ومواجهة التغير المناخى، وإذا أخفقنا فى جانب، سنخفق أيضا فى الجانب الآخر، وهو أمر يجب الانتباه إليه.

ودعا خلال محاضرة عن "المناخ والتنمية: التكامل والأولويات"، بمقر معهد التخطيط القومي إلى الاستفادة من الانخفاض التاريخى فى أسعار الكهرباء فى تحقيق التنمية خاصة بالمناطق الريفية والنظر إلى الفرص التى تخرج من رحم التحديات، والنظر إلى التنمية من خلال منهجية شاملة وتعاون القطاع الخاص فى ضخ استثمارات.

وأشار خاراس إلى أن بعض الدول النامية تنظر إلى قضايا التغيرات المناخية باعتبارها رفاهية، ولكن الحقيقة أنها ليست كذلك، وهناك حاجة إلى نسب مئوية محددة من الناتج المحلى للإنفاق على مواجهة التغير المناخى لتصل إلى نحو 7% عالميا دون التأثير على الفقراء.

واتفق خاراس مع دعوة الدكتور محمود محيى الدين على ضرورة تخطى رقم الـ 100 مليار دولار المخصص لتمويل المناخ، ولا يجب التفكير برقم بعينه، ولكن بطريقة إنفاق هذا التمويل، داعيا لزيادة هذا الرقم خاصة من خلال البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وضخ استثمارات فى مشاريع تحفز المؤشرات الاقتصادية وعدم التوجه نحو مزيد من الديون.