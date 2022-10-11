غدا.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم الكوري My Lovely

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، غدا الأربعاء ١٢ أكتوبر أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم الكوري" my lovely" وهو ينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.



والفيلم انتاج ٢٠٢١ وتدور احداثه في اطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة علي نفسه بسبب اعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية .



جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٢ أكتوبر في تمام الساعة ٦مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور