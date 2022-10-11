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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم الكوري My Lovely

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية  التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، غدا الأربعاء  ١٢ أكتوبر أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم الكوري"   my lovely"  وهو ينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.


والفيلم انتاج ٢٠٢١ وتدور احداثه في اطار  درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة علي نفسه بسبب اعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية . 

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جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٢ أكتوبر  في تمام الساعة ٦مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور

نور الشريف حظك اليوم الشيخ زايد المركز القومي للسينما الثقافة السينمائية ذكرى وفاة نور الشريف

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