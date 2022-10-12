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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات

المجلس الأعلي للجامعات
المجلس الأعلي للجامعات

نص قانون تنظيم الجامعات، علي أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية: 

- رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.

- خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.

 

اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات

 

ويختص المجلس الأعلي للجامعات بالمسائل الآتية : 

 

١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

٢ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.

٣ - التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.

٤ - تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات.

٥ - التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.

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٦ - تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.

٧ - رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.

٨ - رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.

٩ - وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

١٠ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات.

١١ - إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.

١٢ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.

١٣ - إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.

١٣ مكررا - وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعى. (٢)

١٣ مكررا(أ)- وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعًا، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. 

 

الجامعات المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم البحث العلمي اقتصاد دراسة

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