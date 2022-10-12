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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 : مشكلة صحية

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

تشير توقعات برج العذراء اليوم، إلى أنك قد تركز على أهدافك على الصعيد الصحي

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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لقد حققت الكثير في حياتك وقد تركز على أهدافك على الصعيد الصحي، من الجيد الانضمام إلى نظام لياقة أو إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي للحفاظ على وزن صحي، أولئك الذين يعانون من مشاكل عسر الهضم لفترة طويلة ، يجب عليهم أيضًا التخلي عن الوجبات السريعة والإقلاع عن التدخين أو الشرب، قد يشتري البعض سيارة فاخرة أو يتفاخرون في الأشياء الممتعة لأطفالهم.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد تصبح جزءًا من مناقشة مهمة مع العميل اليوم وقد يتأثر كبار السن بأفكارك وروحك وذكائك، قد تحصل أيضًا على بعض المشاريع المهمة التي قد تجعل حياتك المهنية تنمو وتزدهر.

توقعات برج العذراء صحيا

قد يمنحك نمط حياتك الصحي وعاداتك الغذائية الجيدة وروتين التمارين الرياضية نتائج إيجابية ومرغوبة، قد يشعر البعض بالنشاط والحيوية والأمل اليوم، قد تساعدك طاقتهم على إكمال الأعمال المنزلية بشكل أسرع، تجنب الإفراط في التدخين.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 من الجيد مشاركة مشاعرك مع شريكك لتوضيح الأمور، تجنب خلق مشاكل في التواصل من خلال التزام الصمت طوال الوقت.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

لقد أصبحت نموذجًا يحتذى به للأشخاص من حولك، قد تكون بعض رحلات العمل مواتية، يبدو كل شيء جيدًا لكن بعض مشكلات العلاقة قد تدمر راحة.

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