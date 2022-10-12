ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 12-10-2022

ارتفع سعر الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري وذلك في بداية تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.

سعر الدولار في البنوك

أعلى سعر لشراء الدولار



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

أقل سعر للدولار



ووصل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

أسعار الدولار اليوم



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في البنوك

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وسبق أن سجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له، بزيادة 50 مليون دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، إذ يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



مكونات الاحتياطي النقدي

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 أشهر على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

ارتفاع معدلات التضخم

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أول أمس عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الأساسي لأسعار المستهلكين بمقدار 1.2% علي أساس شهري، ليصل إلي 1.6% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 0.4% في أغسطس السابق له.

وقال تقرير صادر عن البنك إن معدل التضخم الشهري زاد بنسبة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي سجل وقتها 0.6%، مشيرا إلي أن معدلات التضخم السنوية وصلت لـ 18% بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 1.3% عما كان عليه في أغسطس السابق ليسجل 16.7%.



وارتفع معدل التضخم الشهرية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 1.6% بعد أن كانت 1.1% في نفس الشهر من العام السابق له ومقارنة بـ 0.9% بنهاية أغسطس 2022، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزاد معدل التضخم السنوي المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ليسجل 15% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 14.6% في أغسطس من نفس العام.