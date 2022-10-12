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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. مسؤول يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس بنسبة 20%

السعودية.. مسؤول
السعودية.. مسؤول يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس

توقع مسؤولون في المملكة العربية السعودية، انخفاض  أسعار السلع والخدمات في الأيام المقبلة، على خلفية تراجع أسعار شحن الحاويات القادمة للمملكة بنسبة تصل إلى 70%.

وقال نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة، الدكتور إبراهيم العقيلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية "ستنخفض أسعار المواد الغذائية والملابس 20% خلال الفترة القريبة القادمة بسبب انخفاض أسعار الشحن.. وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال جائحة كورونا".

وتابع العقيلي "الملابس ستنخفض من 15 إلى 20% في الفترة الحالية.. والمواد الغذائية أيضا ستنخفض أسعارها بنفس النسبة خلال 4 أشهر".

وأشار إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا ارتفعت أسعار الشحن إلى السعودية "من 2300 دولار للحاوية إلى 12 ألف دولار.. وكان هذا الارتفاع مهولا جدا".

وأضاف المسؤول السعودي "مع سرعة الارتفاع هذه.. نشهد اليوم سرعة انخفاض مقابلة.. حيث انخفضت الحاويات إلى أسعارها الأساسية، بل أقل من ذلك".

وبشأن جشع بعض الطارح، دعا العقيلي إلى مقارنة بعض السلع في السوق السعودية بالدول القريبة"، مشددا على ضرورة وجود رقابة وصرامة أكثر في معدل أسعار السلع الأساسية والضرورية، مثل المواد الغذائية والأدوية التي لا يستغني عنها كل بيت وأسرة.

السعودية اسعار أسعار الملابس المواد الغذائية العقيلي

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