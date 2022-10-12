عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حبيب لـ عمرو دياب في عيد ميلاده: كل سنة وأنت الحظ

تامر حبيب وعمرو دياب
تامر حبيب وعمرو دياب

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حبيب صورة له بصحبه الهضبة عمرو دياب، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة و انت الحظ.. يا حظ.. يا حظ…. بحبك جداً جدًا جدًا زي ما انت عارف”.

بصور من الطفولة.. ابن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والده بطريقته الخاصة

رامي رضوان يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده.. ويكشف عمره الحقيقي.. فيديو

ويحتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد الـ61، بعدما قضى معظم سنوات حياته يعمل في مجال الفن والغناء الذي عشقه منذ نشأته في بور سعيد ومنها إلى الشرقية حتى وصل إلى أكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس في الموسيقى العربية. 

عرف عمرو دياب طريق الغناء منذ كان في السادسة من عمره حينما شدى بالنشيد الوطني أمام محافظ بورسعيد عام 1967، بحضور والده رئيس الإنشاءات البحرية وبناء السفن أنذاك ونال تكريما هاما بسبب موهبته. 

 

مشوار عمرو دياب

 

اتجه عمرو دياب لاحتراف الغناء في أوائل العشرينات من عمره، شهدت مسيرته خلالها عدد من الأغاني التي لم تخرج إلى النور لكنه تمكن من التعرف على كبار الملحنين والشعراء أنذاك حتى أصدر أول ألبوماته عام 1990 وهو "يا طريق" ثم "متخافيش" و"حبيبي". 

أدخل عمرو دياب أنذاك الموسيقى والآلات الغربية على الغناء الشرقي والمصري، فاستجاب له الجمهور حتى أصبحت ألبوماته الأكثر مبيعا بشكل متوالي، وتمكن لعدة سنوات من الحفاظ على ثلاثية الجوائز المعروفة كأفضل (أغنية، فيديو كليب، فنان العام". 

من هذه الجوائز ديرجست أفضل مطرب وأفضل ألبوم عامي 2013 و2017، وجائزة الورلد ميوزك أوودد عام 2014 التي حصد فيها  ثلاثة جوائز وهي أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وأفضل ألبوم الليلة.

غنى عمرو دياب على مدار حوالي 40 عاما كل الألوان الموسيقية، وبرع في الرومانسي والأغاني السريعة والموسيقى الراقصة التي أثرت قلوب الشباب والكبار وأصبحت حفلاته هي الأكثر إقبالا. 

وشهدت الألفينات توجه عمرو دياب نحو العالمية بعدما شارك في أغنية بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحققت أغنساته مبيعات عالية في الدول العربية، ونال جائزة الميوزيك أوورد.

تامر حبيب الفنان عمرو دياب عمرو دياب الهضبة عيد ميلاد عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يحتفل بوصوله 7 مليون متابع عبر انستجرام.. شاهد

بصور من الطفولة.. ابن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والده بطريقته الخاصة

قدام مرايتها.. إيمي سمير غانم بدون مكياج في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

تهديد أمريكي باغتيال بوتين إذا استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

لجميع الطلاب.. فرصة أخيرة للالتحاق بالجامعات 2022

نتنياهو: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان "استسلام تاريخي" أمام حزب الله

20 غرزة.. تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد الخطيرة

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

بعد كلام ياسمين عز عنه .. ما هو التعافي النفسي؟.. وكيف نفعله؟

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ