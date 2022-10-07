عمرو دياب هيحكم الغناء بشرط .. محمد منير يتحدث عن تجارب زملائه في بداية المشوار .. فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو قديم للفنان محمد منير تحدث فيه عن رأيه بمطربات ومطربي جيله، ورؤيته المستقبلية لكل شخص منهم، وفقا لبداية مشواره وطريقته في الغناء وتقديم نفسه للجمهور.

وكان من أكثر التوقعات الصائبة التي قالها الكينج محمد منير في لقاء تلفزيوني نادر خاص بالهضبة عمرو دياب، الذي قال عنه أنذاك:" عمرو دياب أنشط مغني عربي ويعتمد على عنصر الإبهار وده ميعيبش الفنان.. لو كمل ده بمضمون حلو ممكن يحكم الغناء".

وتحدث محمد منير في نفس اللقاء عن زملائه من المغنيين والمطربين وعلى رأسهم علي الحجار الذي قال عنه:" من أعظم طاقات مصر الغنائية.. ولكن في عائق واحد وهو أنه لايزال يرغم في إثبات أن صوته جميل ودي حكاية عرفناها بقالنا 15 سنة .. بطلب منه التخلص من المسألة دي وهو من أجمل أصوات مصر".

وقال الكينج عن زميليه محمد الحلو ومحمد ثروت، أن الأول هو :"مغني جميل وحساس ومتميز ومن أحلى الناس في تكنيك الآداء لكنه يجامل كثيرا في اختياراته"، فيما يرى أن الآخر:" صوت جميل لكن عليه أن يبحث عن مضامين ومخارج جديدة"، مستطردا:" أجمل ما في الأغنية أنها تتحمل قدر كبير من التجربة والفنان لازم يكون مغامر ينجح ويفشل".

ووصف محمد منير الفنان هاني شاكر أنذاك بجملة واحدة وهي :" أحلى أسير في المنطقة الـ عبد الحليمية"، فيما أشاد بتجربة زميله مدحت صالح قائلا:" صوت جميل ومميز ومتمكن في أدائه وغناه وعنده روح التجربة ويغامر".

وتنبأ محمد منير في نفس اللقاء أيضا بمستقبل زملاء آخرين لم يحظوا بالمكانة المناسبة رغم نجاحهم في البدايات وعلى رأسهم الفنان الراحل علي حميدة قائلا:" هو فين علي أنا مش شايفه بقالي كتير".

وشبه الكينج زميله محمد فؤاد بالهضبة قائلا:" عنده طموحات عمرو دياب بس لازم يمارسها بشكل مختلف"، فيما كان يرى أن الفنان إيهاب توفيق:" صوت جميل بس مصمم يكون وسط الصفايح رغم أن إمكانياته جميلة جدا".