الكينج.. كهربا يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له بصحبة أمير كرارة، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانت طيب يا كينج”.

يذكر أنه كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن موعد دفع غرامة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى نادى الزمالك؛ لـ إتاحة الفرصة لـ كهربا، للعب مع الفريق من بداية الموسم.

وكتب فرج عامر عبر صفحته بموقع “ فيسبوك ” غرامة كهربا تدفع بداية الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة لكهربا للعب مع الأهلي من بداية الموسم ".

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر الأحد على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر في دوري ابطال افريقيا.

فريق الأهلي نجح فى تحقيق الفوز رقم 44 له خارج الديار في البطولات الافريقية، على حساب الاتحاد المنستيري ويتبقى له انتصارين فقط لمعادلة رقم الترجي صاحب الـ 46 انتصارا.