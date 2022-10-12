عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على طالبان لانتهاكها حقوق النساء بأفغانستان

أمريكا تفرض عقوبات
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على طالبان لانتهاكها حقوق النساء

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان، بسبب انتهاك الحركة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "أعلن اليوم عن فرض قيود على منح تأشيرات.. لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان عبر ممارسة سياسات تقييدية والعنف".

وأضاف أن أفغانستان هي "منذ سنة، الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من دون أن يلوح في الأفق أي موعد لعودة طالبان عن هذا القرار".

وتابع بلينكن "ندعو الحكومات الأخرى للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات مماثلة والاستمرار في التأكيد على رسالة جماعية .. مفادها أن الحكومة الأفغانية التي يمكن اعتبارها شرعية هي تلك التي تمثل كل شعبها وتحمي وتعزز حقوق الإنسان لكل فرد".

وقال خلال البيان إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الأفغاني بقوة.. وتظل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات".

ومنذ انسحاب أمريكا من أفغانستان، واستعادة طالبان الحكم في أغسطس 2021، منعت الحركة تلميذات المرحلتين التكميلية والثانوية في البلاد من العودة إلى المدارس.

وسمحت الحركة للطالبات الجامعيات باستكمال دراستهن، لكن وفق شروط وقيود صارمة.

طالبان أفغانستان أمريكا عقوبات طالبان انتوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 28 .. انفجار ضخم بمسجد في أفغانستان

تصعيد كبير .. طالبان تحظر استخدام العملة الباكستانية في أفغانستان

أفغانستان.. قتلى وجرحي في انفجار استهدف مسجدا أثناء خروج المصلين

ترشيحاتنا

التأشيرة مجانا.. مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

ذِكر يفتح الأبواب المغلقة وييسر لك جميع أمورك.. ردده كل صباح

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ