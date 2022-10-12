برعاية وزارة الرياضة.. ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المحلي للشباب الخاص بالمناخ

شهد مقر الجامعة الامريكية بالتحرير على مدي يومين فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المحلي للشباب الخاص بالمناخ المعتمد رسمياً من دائرة الشباب باتفاقية الأمم المتحدة والذي تنظمه مؤسسة (أكتس)، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وهيئة انقاذ الطفولة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأقيمت مراسم تسليم مخرجات وتوصيات الشباب المشارك بالمؤتمر الي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وقد تسلمها كل من المستشار عمرو عصام ممثلاً عن وزارة الخارجية، ومصطفي عز العرب ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمة وزارة الشباب والرياضة الختامية للمؤتمر، التي ألقاها مصطفي عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ COP27، أكد أن استضافة مصر التاريخية لمؤتمر المناخ وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو دمج الشباب بالمؤتمر، أوجبت علينا بذل الجهد لضمان إيصال أصوات شباب العالم الي صناع القرار، وتوفير المنصات والقنوات اللازمة لذلك، ودمج الشباب في العمليات المرتبطة بالمؤتمر.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحي عملت علي دعم مؤتمر الأمم المتحدة للشباب العالمي للمناخ COY17 والذي تستضيفه المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وكذلك المبادرة الدولية youth4cop27 لدعم مشاركة شباب العالم خاصة دول الجنوب والدول النامية عبر توفير غرف فندقية بأسعار مدعمة ومخفضة.

وأوضح أن هذا يأتي اتساقاً مع سياسة الرئاسة المصرية للمؤتمر في تمكين المشاركة للشباب الافريقي والدول الأقل نمواً، كما تعمل الوزارة علي تنظيم اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية بالمؤتمر الذي سيكون منصة جامعة لأصوات شباب العالم، إلي جانب صياغة فعاليات التمكين، ودعم برنامج التطوع الشبابي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونقل عز العرب شكر وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي كل الشركاء الإنمائيين علي تعاونهم وجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، كما أكد علي أهمية دعم تنفيذ مؤتمر الأمم المتحدة الرسمي للشباب الخاص بالمناخ COY17، والذي ينعقد علي هامش مؤتمر الدول الأطراف COP27 في الفترة من 2 الي 4 نوفمبر بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وسوف يصدر من خلاله وثيقة تمثل أصوات شباب العالم، وسيتم تقديمها رسمياً خلال أيام المؤتمر الرسمية الي رئيس المؤتمر.

حضر الحفل الختامي كل من المستشار عمرو عصام مسئول ملف الشباب والمجتمع المدني بفريق رئاسة القمة بوزارة الخارجية، جيرمي هوبكنز الممثل المقيم لليونيسيف بمصر، وفريدريكا مايير الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، نورهان عبد العزيز مدير حملات المناصرة بهيئة انقاذ الطفولة بمصر، وعبد الله عماد وحسام إمام الشركاء المؤسسين لمنظمة أكتس، والطالب أحمد ياقوت ممثلاً عن طلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة.

الجدير بالذكر أنه هذا المؤتمر يأتي في ختام جولة المؤتمر بالمحافظات المصرية ضمن الحملة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4climate زار خلالها 6 محافظات مصرية وهم "اسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، مرسي مطروح، الفيوم، والأقصر"، تم عقد الحملات التوعوية وجلسات الاستماع للشباب وتم تجميع أفكارهم واراءهم ومقترحاتهم المختلفة لتضمينها في البيان الوطني الممثل لأصوات الشباب المصري، والمقرر استعراضه بمؤتمر COY17.