إقبال متزايد على حديقة الطفل بمدينة نصر في ثالث أيام عيد الفطر

رصدت أميرة قمر مراسلة اكسترا نيوز، أجواء احتفالات المواطنين داخل حديقة الطفل، مؤكدة أن ثالث أيام عيد الفطر المبارك يشهد توافدًا أكبر من الأسر بعد انتهاء الزيارات العائلية، خاصة مع اعتدال الطقس وتزامن المناسبة مع بداية فصل الربيع.







وأوضحت أن اليوم الثالث من العيد عادة ما يشهد خروج العائلات إلى المتنزهات، حيث تُعد الحديقة وجهة مفضلة بفضل مساحتها الواسعة التي تتجاوز 22 فدانًا، إضافة إلى المسطحات الخضراء وأماكن الجلوس التي توفر بيئة مناسبة للتجمعات العائلية.



خدمات متنوعة تجذب الزوار



وأضافت أن الحديقة تقدم العديد من الخدمات، مثل مناطق الألعاب المجانية للأطفال، وممشى داخلي، ومطاعم وكافيهات، مع السماح بدخول الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تطويرات حديثة شملت أنظمة الري والبنية التحتية، ما يجعلها مكانًا مناسبًا للتنزه والتصوير.



وجهة ترفيهية واقتصادية



وأشارت إلى أن الحديقة تمثل خيارًا اقتصاديًا للأسر، حيث لم تتغير أسعار التذاكر منذ سنوات، إلى جانب سهولة الوصول إليها لقربها من محطة مترو الاستاد، ما يعزز من كونها متنفسًا ترفيهيًا واجتماعيًا يجمع العائلات خلال الأعياد.