الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أنشطة ترفيهية لصندوق الإدمان بالحدائق العامة والأندية طوال أيام عيد الفطر

صندوق الادمان
صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يستمر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  فى تنفيذ مبادرات توعوية طوال أيام عيد الفطر المبارك 2026  بالحدائق العامة والأندية بالمحافظات المختلفة لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين  وتعاطى وإدمان المواد المخدرة  باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان  

وتتضمن الانشطة التوعوية  ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق خلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، وألعاب تفاعلية مثل  "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة  من خلال السلم لا يستطيع الوصول  ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين  والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه.

كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من  يدخن‪  ،وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة  لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان  

كما تستهدف المبادرة  أيضا  إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ، من حيث  توفير الخدمات العلاجية  مجانا وخدمات المشورة وكذلك تعريف  الأسر بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ،كما تتضمن المبادرة  تنفيذ أنشطة مختلفة  بأساليب ابداعية  تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

