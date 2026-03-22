لليوم الرابع.. انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من السويداء بسوريا

يستمر انقطاع التيار الكهربائي التام لليوم الرابع على التوالي عن مدينة شهبا والقرى المحيطة بها وأجزاء واسعة من مدينة السويداء في سوريا.

وأفادت مصادر اهلية في المحافظة لـ RT بأن انقطاع التيار الكهربائي فاقم معاناة الأهالي نتيجة توقف الخدمات الأساسية في هذه المناطق.





ووفقاً للمصادر فإن الحكومة في دمشق ترفض حتى الآن منح التصاريح الأمنية اللازمة للهلال الأحمر وورشات الكهرباء، لبدء عمليات إصلاح خط التوتر 66 ك.ف الذي تعرض للضرر في محيط قرية ولغا نتيجة الاشتباكات الدامية التي وقعت عشية عيد الفطر 19 آذار على المحاور الغربية لمدينة السويداء بين قوات الأمن الداخلي التابعة لحكومة دمشق ومعها ميليشيات محلية وقوات الحرس الوطني التابعة للمرجعية الروحية في المحافظة والتي أدت إلى خروج خط التوتر العالي المغذي لمحطتي تحويل السويداء وشهبا عن الخدمة، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن منطقة شهبا وأجزاء واسعة من المدينة وتضرر آلاف المشتركين في المنطقة.





وكانت محافظة السويداء قد شهدت توتراً أمنيا كبيراً بين الطرفين نتج عنه الكثير من عمليات القتل والخطف ووقوع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين.