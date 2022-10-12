20 ألف درهم شهريا لمدة 90 يوما.. مرسوم إماراتي للمتعطلين عن العمل

المواطنون والمقيمون العاملين بالقطاع الحكومي والخاص

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما بقانون بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون سواء في القطاع الحكومي والخاص، ويكون التعويض الشهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، علي ألا تزيد مدة التغطية عن 12 شهرا خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الإمارات.

ووقع المرسوم بقانون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وحدد دخول النظام التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل 2023.

ويهدف القانون ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة.

كما يهدف أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ علي سوق العمل في الدولة للوصول إلي اقتصاد معرفي تنافسي.

واستثني المرسوم بقانون المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها) ، والعمالة المساعدة ، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.