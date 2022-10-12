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رئيس التحرير
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ديني

هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جل؟ الإفتاء: جائزة بشرط

صدى البلد

الزينة من الفطرة التى فطر الله عليها النساء، فالمرأة تحب دائما التزين والاهتمام بمظاهر الجمال فيها بما لا يخالف الشرع، والنبى صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بالمتاع الصالح حين قال: "خير متاع الدنيا المرأة الصالحة"، أى إذا رآها الرجل يسعد برؤيتها ويأنس بوجودها معه وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وعرضه، فكثير من الفتيات يحبون التزين ووضع المناكير والرموش والأظافر الصناعية والهارد جل “التريتمنت”، فمع كل هذه التقنيات تظل الصلاة شغل الفتيات الشاغل، فهل يمكنها تجميل أظافرها مع استكمال عباداتها بشكل طبيعي، ويتساءلن: “هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية أو الهارد جل؟”.

وتركيب الأظافر الصناعية ليس من التغيير فى خلق الله وليس من الوصل، فالوصل يكون فى الشعر فقط وليس فى الأظافر. 

والأكريليك طبقة توضع على الأظافر وتسمى أيضًا الأظافر الاصطناعية، وهذه المادة تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين، وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الوضوء، وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض، وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعًا، فالوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل فإن أمكن خلعتها لأجل الوضوء، ثم لبستها بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التي تصنع منها هذه الأظافر طاهرة، فإن كانت نجسة كأن كانت متخذة من لحم خنزير فلا تصح الصلاة.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز تركيب الأظافر الصناعية بغرض التزين للمرأة، ولكن عند الوضوء لا بد أن تُخلع حتى يصل الماء إلى الأظافر الأصلية ويتم غسل اليدين الذي هو ركن من أركان الوضوء، فهى جائزة شرعًا ولا شيء بها. 

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هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية؟ 

ويوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن "الاكريليك" طبقة توضع على الأظافر فتعطيها شكلا جميلا يرغب فيه بعض الناس، ولما كانت هذه المادة ذات جرم فإنها تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين، وهو ما يؤدى إلى عدم صحة الوضوء وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة و الحيض وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعا.

الوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل، فإن أمكن خلعها لأجل الوضوء ثم لبسها بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التى تصنع منها هذه الأظافر طاهرة، كان هذا رد مجمع البحوث على سؤال ورد إليه مضمونه: “هل تقبل الصلاة بالأظافر الصناعية؟”.

 

أما الصلاة بالهارد جل “ التريتمنت ”

العهدة على صالون التجميل، الذي أكد وجود تلك التقنية لديه، بأنه طالما يسمح بمرور الماء وبالتالي لا حرج من استخدامه والصلاة به.

وردت دار الإفتاء الصرية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، على سؤال: «هل الصلاة مع وجود طلاء أظافر حرام؟»، إذ جاءت الإجابة كالتالي: «طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر، مانعٌ من صحة الوضوء؛ يجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده».

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