بكامل طاقته.. كاف يسمح بحضور جماهير الهلال أمام يانج افريكانز

وافق الاتحاد ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ "كاف" على السماح بدخول جماهير الهلال السوداني بكامل سعة الملعب في مباراته أمام يانج افريكانز التنزاني المقرر قيامه مساء الأحد المقبل ، في إياب دوري أبطال إفريقيا.

كما أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، تحذيراً شديد اللهجة من نزول الجماهير في مباراة الهلال السودانى ويانج افريكانز التنزاني أرضية الملعب، وعدم استخدام الشماريخ وتوعد بعواقب وخيمة حالة عدم الالتزام.

الهلال يقتنص التعادل

نجح فريق الهلال السوداني في الخروج بتعادل ثمين من ملعب مضيفه التنزاني يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة1/1 السبت الماضى، ضمن ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم يانج أفريكانز بهدف السبق عن طريق كاكالا ماييلي في الدقيقة 50، وأدرك المهاجم البديل محمد عبد الرحمن التعادل لفريق الهلال السوداني في الدقيقة 68.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأحد القادم ، في أم درمان بين الهلال ويانج أفريكانز.

وضغط يانج أفريكانز من البداية ، وحصل على ركلة زاوية في أول دقيقة، من هجمة قادها الجناح الغاني موريسون على دفعات الهلال السوداني .

وحصل الهلال في الدقيقة 3 من أول محاولة هجومية على مخالفة للاعبه الجامبي لامين دياديو جارجو.

وفي أول طلعة هجومية خطيرة لفريق الهلال تخطى ليليبو ماكابي الظهير الكونغولي لوماليسا ، وأرسل عرضية خطيرة حولها دفاع أصحاب الأرض إلى ركنية في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 12 حول حارس الهلال أبو عشرين تمريرة عرضية عن مسارها على رأس موريسون، لتسقط أمام المهاجم الخطير مايلي، لكن تسديدة الأخير تصدى لها أبو عشرين.

وتخطى موريسون الجانب الأيمن ولعب كرة عالية داخل الصندوق تخطت أبو عشرين وقابلها ماييلي برأسه فوق العارضة والمرمى خالي.

وفي الدقيقة 33 تسلم صانع الألعاب البوركينابي عزيز كي كرة محسنة من خارج الصندوق من كالالا ماييلي، وسدد كرة قوية زاحفة مرت خطيرة بجوار القائم الأيسر.

وعاد عزيز كي في الدقيقة 43 وشكل خطورة كبيرة، بتوغله للأمام مسددا كرة قوية من خارج الصندوق تألق الحارس أبو عشرين في صدها وأكمل الدفاع تشتيتها.

وخلال أول 3 دقائق بعد الاستراحة قاد الهلال هجمتين مربكتين لدفاع يانج أفريكانز عن طريق ماكابي ليليبو.

وفي الدقيقة 50 نجح يانج أفريكانز في إحراز هدف عن طريق ماييلي الذي تسلم كرة وراوغ على حافة الصندوق وسدد كرة عالية وقوية عانقت أعلى الزاوية اليسرى للحارس أبو عشرين الذي كان خارج مرماه بأمتار.

وتاه الهلال بعد الهدف مما ساعد يانج أفريكانز على تشكيل خطورة كبيرة عليه، فأجبر مدرب الهلال فلوران إيبينجي على إجراء 3 تعديلات في الدقيقة 65 بخروج لامين جارجو والنيجيري عابدول أجاغون وجون مانو.

وأفلحت التبديلات في إدراك التعادل للهلال بعد 3 دقائق فقط، حين تقدم ياسر مزمل بسرعة متخطيا الظهير الأيمن لوماليسا وعكس كرة على علو منخفض فشل قلب الدفاع الكونغولي يانيك بانجالا في تشتيها، فنجح محمد عبد الرحمن في تسديدها على الطائر وغالطت الحارس المالي ديارا لتهز الشباك.

وفي الدقيقة 71 قاد ليليبو هجمة مرتدة خطيرة ووصل داخل الصندوق ولكن فضل التسديد فوق العارضة، بدلا عن التمرير على يمينه لياسر مزمل الخالي من المراقبة.

وكاد لاعب المحور الإيفوراي للهلال كلود سينجوني أن يتسبب بهدف في الدقيقة 75، حين مرر كرة بالخطأ للاعب الوسط خالد أوتشو الذي قاد هجمة من 4 لاعبين ليانج أفريكانز، لكنهم ارتبكوا وأنقذ الدفاع السوداني الموقف.

وفي الدقيقة 76 أضاع محمد عبد الرحمن فرصة هدف محقق، من الكرة التي تخطى بها ياسر مزمل الظهير لوماليسا، وعكس كرة داخل الصندوق، فتخطت الكرة الحارس ديارا لتجد محمد عبد الرحمن الذي سدد فوق العارضة والمرمى خالي.

وظهر الهلال أخطر في بقية الدقائق وأضاع هدفين محققين، الأول من البديل عبد الرؤوف يعقوب في الدقيقة 82، حين سدد من داخل الصندوق كرة بين يدي الحارس ديارا، من عكسية ياسر مزمل.

وفي الوقت بدل الضائع أضاع محمد عبد الرحمن فرصة هدف محقق وهو في حالة في انفراد بالحارس ديارا الذي نجح في صد الكرة.