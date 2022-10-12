عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكامل طاقته.. كاف يسمح بحضور جماهير الهلال أمام يانج افريكانز

كاف
كاف

 وافق الاتحاد ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ "كاف" على السماح بدخول جماهير الهلال السوداني بكامل سعة الملعب في مباراته أمام يانج افريكانز التنزاني المقرر قيامه مساء الأحد المقبل ، في إياب دوري أبطال إفريقيا. 

كما أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، تحذيراً شديد اللهجة من نزول الجماهير في مباراة الهلال السودانى ويانج افريكانز التنزاني أرضية الملعب، وعدم استخدام الشماريخ وتوعد بعواقب وخيمة حالة عدم الالتزام.

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

على طريقة كهربا .. لاعب آخر مهدد بالإيقاف والغياب عن الأهلي

الهلال يقتنص التعادل

نجح فريق الهلال السوداني في الخروج بتعادل ثمين من ملعب مضيفه التنزاني يانج أفريكانز التنزاني  بنتيجة1/1 السبت الماضى، ضمن ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم يانج أفريكانز بهدف السبق عن طريق كاكالا ماييلي في الدقيقة 50، وأدرك المهاجم البديل محمد عبد الرحمن التعادل لفريق الهلال السوداني في الدقيقة 68.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأحد القادم ، في أم درمان بين الهلال ويانج أفريكانز.

وضغط يانج أفريكانز من البداية ، وحصل على ركلة زاوية في أول دقيقة، من هجمة قادها الجناح الغاني موريسون على دفعات الهلال السوداني .

وحصل الهلال في الدقيقة 3 من أول محاولة هجومية على مخالفة للاعبه الجامبي لامين دياديو جارجو.

وفي أول طلعة هجومية خطيرة لفريق الهلال تخطى ليليبو ماكابي الظهير الكونغولي لوماليسا ، وأرسل عرضية خطيرة حولها دفاع أصحاب الأرض إلى ركنية في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 12 حول حارس الهلال أبو عشرين تمريرة عرضية عن مسارها على رأس موريسون، لتسقط أمام المهاجم الخطير مايلي، لكن تسديدة الأخير تصدى لها أبو عشرين.

وتخطى موريسون الجانب الأيمن ولعب كرة عالية داخل الصندوق تخطت أبو عشرين وقابلها ماييلي برأسه فوق العارضة والمرمى خالي.

وفي الدقيقة 33 تسلم صانع الألعاب البوركينابي عزيز كي كرة محسنة من خارج الصندوق من كالالا ماييلي، وسدد كرة قوية زاحفة مرت خطيرة بجوار القائم الأيسر.

وعاد عزيز كي في الدقيقة 43 وشكل خطورة كبيرة، بتوغله للأمام مسددا كرة قوية من خارج الصندوق تألق الحارس أبو عشرين في صدها وأكمل الدفاع تشتيتها.

وخلال أول 3 دقائق بعد الاستراحة قاد الهلال هجمتين مربكتين لدفاع يانج أفريكانز عن طريق ماكابي ليليبو.

وفي الدقيقة 50 نجح يانج أفريكانز في إحراز هدف عن طريق ماييلي الذي تسلم كرة وراوغ على حافة الصندوق وسدد كرة عالية وقوية عانقت أعلى الزاوية اليسرى للحارس أبو عشرين الذي كان خارج مرماه بأمتار.

وتاه الهلال بعد الهدف مما ساعد يانج أفريكانز على تشكيل خطورة كبيرة عليه، فأجبر مدرب الهلال فلوران إيبينجي على إجراء 3 تعديلات في الدقيقة 65 بخروج لامين جارجو والنيجيري عابدول أجاغون وجون مانو.

وأفلحت التبديلات في إدراك التعادل للهلال بعد 3 دقائق فقط، حين تقدم ياسر مزمل بسرعة متخطيا الظهير الأيمن لوماليسا وعكس كرة على علو منخفض فشل قلب الدفاع الكونغولي يانيك بانجالا في تشتيها، فنجح محمد عبد الرحمن في تسديدها على الطائر وغالطت الحارس المالي ديارا لتهز الشباك.

وفي الدقيقة 71 قاد ليليبو هجمة مرتدة خطيرة ووصل داخل الصندوق ولكن فضل التسديد فوق العارضة، بدلا عن التمرير على يمينه لياسر مزمل الخالي من المراقبة.

وكاد لاعب المحور الإيفوراي للهلال كلود سينجوني أن يتسبب بهدف في الدقيقة 75، حين مرر كرة بالخطأ للاعب الوسط خالد أوتشو الذي قاد هجمة من 4 لاعبين ليانج أفريكانز، لكنهم ارتبكوا وأنقذ الدفاع السوداني الموقف.

وفي الدقيقة 76 أضاع محمد عبد الرحمن فرصة هدف محقق، من الكرة التي تخطى بها ياسر مزمل الظهير لوماليسا، وعكس كرة داخل الصندوق، فتخطت الكرة الحارس ديارا لتجد محمد عبد الرحمن الذي سدد فوق العارضة والمرمى خالي.

وظهر الهلال أخطر في بقية الدقائق وأضاع هدفين محققين، الأول من البديل عبد الرؤوف يعقوب في الدقيقة 82، حين سدد من داخل الصندوق كرة بين يدي الحارس ديارا، من عكسية ياسر مزمل.

وفي الوقت بدل الضائع أضاع محمد عبد الرحمن فرصة هدف محقق وهو في حالة في انفراد بالحارس ديارا الذي نجح في صد الكرة.

الهلال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يانج أفريكانز دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

كاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وهلال الساحل السوادني

رئيس الكاف يصل غينيا اليوم.. وقرار صادم بشأن أمم إفريقيا 2025

ترشيحاتنا

فصول الخدمات المسائية.. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

التعامل بمكيالين.. روسيا ترد على أمريكا: الغرب من تسبب في أزمة الغذاء

الرئيس يوجه بإقامة شبكة طرق لربط مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية

بينهم طفل رضيع.. تفاصيل مصرع أسرة كاملة تحت عجلات قطار سوهاج

بكامل طاقته.. كاف يسمح بحضور جماهير الهلال أمام يانج افريكانز

شكري يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بنصف مليون جنيه.. كيف تربح من الهون النحاس القديم؟

آخرهن دينا حايك.. فنانات عانين من مرض سرطان الثدي

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ