وكيل تعليم البحر الأحمر يفتتح الفصل الواحد بمدرسة طه حسين بالغردقة

افتتح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مدرسة الفصل الواحد بمدرسة طه حسين الابتدائية بالغردقة، يرافقه مصطفى عبده وكيل المديرية، وسليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، ، وعدد من قيادات التعليم بالمديرية والإدارة.

وتفقد وكيل التعليم، والوفد المصاحب له، مدرسة الفصل الواحد، والتي تضم الطلبة والطالبات الذين لم يتقدموا للتعليم للمرحلة الابتدائية، وتابع انضباط العمل بالمدرسة مع التوجيه بتحقيق عملية تعليمية متميزة.

ضرورة الالتزام الكامل و المستمر

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ضرورة الالتزام الكامل و المستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وزار الوفد، بنك الطعام واطمأن علي نظافة وجودة المواد الغذائية المقدمة للطلاب، مشيدين بجميع العاملين به حيث هذا المشروع الذي يخدم الطلاب في عدد مختلف بمدارس المحافظة أثبت نجاحه في الحد من تسرب الطلاب وحبهم للمدرسة.