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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"اطمن".. ندوة بحقوق عين شمس للتوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ظهر اليوم،  ندوة بعنوان "اطمن" بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، ولجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، وتشريف  الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور  الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وجمع كبير من الطلاب.

وافتتح الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، الندوة مرحبا  النائب، مثمنا دوره فى تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، ودعم الكلية ومساندة مشروعات التطوير والإصلاح بها.

كما رحب  الدكتورة هند الهلالى ، مدير وحدة دعم بالمرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وضيوف الكلية المتحدثين فى الندوة من مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة، وقدم الشكر إلى الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يسرا شعبان على الجهود المبذولة فى الإعداد للندوة.

كما أكد على أن الكلية تعمل على إرساء مبدأ  تكافؤ الفرص بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، و أن نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من العنصر النسائي بالكلية بلغت في الوقت الحالي نحو 40٪. 

وذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي كانت مصر سباقة في الموافقة عليه، ومن قبله ميثاق الأمم المتحدة الذى شاركت مصر فى صياغته، أكدا على مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشاد  الدكتور عبد الفتاح سعود بجهود كلية الحقوق في الفترة الأخيرة، والدور الملحوظ الذي تقوم به وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، وشكر طلاب الأسر وال iclub على تواجدهم اليوم. وشدد على أهمية التدريب العملي لتغيير ثقافة المجتمع التي تدعم المرأة وتناهض العنف.

كما بينت  الدكتورة هند الهلالي دور الوحدة الداعم للطلاب وحثتهم على التواجد والمشاركة، وأكدت النائبة بمجلس النواب  هيام الطباخ للطلاب ضرورة ربط المعرفة بالتنفيذ والممارسة العملية  مع الالتزام بالسلوكيات والأخلاق الحميدة والتي تساعدهم لاكتساب المهارات العملية ويعملون على تطويرها.
وأكدت  دينا حسين مقررة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة على دور المجلس فى دعم المرأة.

تلى هذه الندوة ورشة عمل عملية حول "كيفية الدفاع عند التعرض للإيذاء البدني والجنسي  في الأماكن العامة والخاصة" قدمتها مؤسسة سيف كيدز.

جامعة عين شمس المجلس القومى للمرأة كلية الحقوق الدراسات العليا Jobs Education

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