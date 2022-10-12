باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

أكدت منى قشطة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، اتخذ قرارا بطرد جميع عناصر الإخوان الإرهابية، من المجلس خاصة إبراهيم الزيات القيادي الإخواني.

وقالت منى قشطة، خلال لقاء لها لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن إبراهيم الزيات شخصية محورية، وتولى العديد من المناصب القيادية للجماعة الإرهابية في ألمانيا، وطرد إبراهيم الزيات ضربة قوية لجماعة الإخوان.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر كان لها دور محوري، بما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها دول أوروبا ضد أعضاء الجماعة الإرهابية، خاصة بعد تأكيدات مصر بخطورة الجماعة الإرهابية على الدول.

جماعات الإسلام السياسي

وأشارت منى قشطة إلى أن هناك تحركات مختلفة داخل البرلمان الإلماني لمواجهة تمويل جماعات الإسلام السياسي.