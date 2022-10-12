عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

الإخواني إبراهيم
الإخواني إبراهيم الزيات

أكدت منى قشطة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، اتخذ قرارا بطرد جميع عناصر الإخوان الإرهابية، من المجلس خاصة إبراهيم الزيات القيادي الإخواني.

أحمد موسى: واجهت العصابة الإخوانية قبل 2011.. وفضحت الإرهابي إبراهيم الزيات

إسلام الكتاتني: أكاذيب جماعة الإخوان ساعدتهم في الوصول للحكم والشعب المصري كشفهم

وقالت منى قشطة، خلال لقاء لها لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن إبراهيم الزيات شخصية محورية، وتولى العديد من المناصب القيادية للجماعة الإرهابية في ألمانيا، وطرد إبراهيم الزيات ضربة قوية لجماعة الإخوان. 

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر كان لها دور محوري، بما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها دول أوروبا ضد أعضاء الجماعة الإرهابية، خاصة بعد تأكيدات مصر بخطورة الجماعة الإرهابية على الدول.

جماعات الإسلام السياسي

وأشارت منى قشطة إلى أن هناك تحركات مختلفة داخل البرلمان الإلماني لمواجهة تمويل جماعات الإسلام السياسي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

حياة كريمة: نتعاون مع البيئة للحد من الانبعاثات الكربونية ..فيديو

حياة كريمة بـ بني سويف : تطوع 500 شاب من الجامعة بالمبادرة ..فيديو

لزيادة الإنتاجية.. خبير زراعي: الدولة عملت على استنباط أنواع جديدة من الأرز.. فيديو

أستاذ اقتصاد عمراني: عوائد مباشرة لسكان المناطق التاريخية بعد تطويرها..فيديو

خبير اقتصادي: معدلات التضخم في معظم دول أوروبا تجاوزت 10% .. فيديو

محمود سامي: هناك تكامل بين محاور المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني

شيرين تكشف عن أصعب موقف في حياتها.. وتؤكد: مكنتش محظوظة |فيديو

شيرين: لو حد جه على بناتي بتحول لوحش.. وأنام بدون مهدئات.. فيديو

ترشيحاتنا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيكتوريا بلزن بـ دوري أبطال أوروبا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

عيَّاد: شكر الطعام يجب أن يكون بالمحافظة عليه لا بالإسراف فيه وهدره

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

فيديو

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ