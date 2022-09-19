أحمد موسى: واجهت العصابة الإخوانية قبل 2011.. وفضحت الإرهابي إبراهيم الزيات

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تاريخه في مواجهة جماعة الإخوان من خلال مقالاته بجريدة الأهرام.

وقال موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “أنا واجهت هذه العصابة الإخوانية من قبل 2011”، متابعا: "أنا فضحت الإرهابي إبراهيم الزيات من 2009".

وتابع موسى، مستعرضا مقالاته ضد الإخوان بجريدة الأهرام عام 2009: "أنا كنت قارئ للمشهد وكتبت عن مشروع الإعلام الدولي وجمع تبرعات لتأسيس قناة بلندن".

وأكمل: "ألمانيا بدأت التحرك ضد إبراهيم الزيات، وهذا تأكيدا لما أنفردنا به من قبل بأنه يتنبي مشروع غسل أموال الجماعة الإرهابية في العمل الإعلامي".

وأشار موسى، إلي أن إبراهيم الزيات حصل على عفو من الأحكام الصادرة عليه من المعزول محمد مرسي.

وإختتم: “قلت من 5 سنوات أن إبراهيم الزيات والإخوان تحت رقابة المخابرات الألمانية”، مضيفا: “تم تجريد إبراهيم الزيات من منصابه وتلقي صفعة من المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا”.