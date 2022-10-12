كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام

وضم تشكيل توتنهام كلا من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجيو روميرو - إريك داير - كليمونت لونجليه

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - بيير إيميل هويبيرج - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ريتشارلسون - سون هيونج مين - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد.