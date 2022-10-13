عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

الاكتفاء بسورة الإخلاص
الاكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك من خلال برنامج “والله أعلم”، حيث يقول السائل: هل يجوز الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة ؟

الاكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة

وأوضح الدكتور علي جمعة في رده حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة، أنه جاء بعض الصحابة إلى الرسول يشكون إماماً لهم، أنه لا يقرأ بهم إلا بسورة الإخلاص فقط، فسأله النبي: فقال: أحبها يا رسول الله. قال: بحبك إياها تدخل الجنة.

ولفت علي جمعة إلى أن سيدنا خالد بن الوليد وهو قائد عظيم وسيف الله المسلول، دائم القراءة بسورة الإخلاص، وكان يقول شغلني الجهاد عن حفظ كتاب الله، موضحاً أن بعض كبار الصحابة كانوا يحفظون كتاب الله ولم يحفظه الجميع.

وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب حينما حفظ الزهراويين ذبح ذبيحة، فلم يكن جميع الصحابة يحفظون القرآن، وهذا ما دفع سيدنا أبي بكر إلى جمع القرآن، مشدداً سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السائلة ألا تقلق وتواظب على قراءتها.

سورة الإخلاص لماذا وكيف تعادل ثلث القرآن؟.. 10 حقائق لا تعرفها

ماذا يحدث عند قراءة سورة الإخلاص 11 مرة؟.. 5 عجائب للمداوم

فضل القراءة بسورة الإخلاص

سورة الإخلاص من قصار السور التي تقع في نهاية الجزء الثلاثين من كتاب الله عزوجل، وهي سورة مكية آياتها 4 آيات، وكلماتها 15 آية، وحروفها 47 حرفاً، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ الدعاء بسورة الإخلاص مُستجاب، وذلك مصداقاً لما رواه بريدة الأسلمي رضي الله عنه: (سَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو وهو يقولُ: اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إلَه إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم يولدْ ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ. قال: فقال: والذي نفسي بيدِه لقد سألَ اللهُ باسمِه الأعظمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ وإذا سُئِلَ به أعطى).

كما جاء في فضل سورة الإخلاص العديد من النصوص والأحاديث الشريفة، حيث روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قولها، إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أوى إلى فراشِه جمَع كفَّيْهِ ثمَّ نفَث فيهما وقرَأ فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثمَّ يمسَحُ بهما ما استطاع مِن جسدِه يفعَلُ ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ.

كما أنها من السور التي تحصن قارئها من كيد الشيطان، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوِّذتينِ حينَ تُمسي وتصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ تَكفيكَ من كلِّ شيءٍ).

سورة الإخلاص علي جمعة الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف والله أعلم هل يجوز الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة الصلاة قصار السور فضل سورة الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ميدو يتغنى ببصمات كولر المبكرة..ويؤكد: نجم الأهلي مشروع لاعب كبير لم يكتمل

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

بفستان جريء.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ