أنا متعلم مدى الحياة.. مواصلة الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار دعم الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية الموجهة للنشء والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس مدير فرع المكتبة، تواصل تنفيذ باقة متنوعة من البرامج والأنشطة الصيفية التي تستهدف توفير بيئة تعليمية وثقافية جاذبة للأطفال والشباب، تشجع على التعلم والإبداع وتنمية القدرات في أجواء آمنة ومحفزة، وذلك ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية "أنا متعلم مدى الحياة".

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تتضمن أنشطة للتلوين والأعمال الفنية، إلى جانب الألعاب التعليمية والترفيهية والبرامج التفاعلية التي تستهدف تنمية المهارات الذهنية والإبداعية للمشاركين، وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي، فضلاً عن اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المرئي والمسموع.

وأضاف علوان أن مكتبة مصر العامة تمثل إحدى المنصات الثقافية والمعرفية المهمة التي تسهم في نشر الوعي وتنمية الفكر لدى مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات والبرامج النوعية تسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وإبداعاً، وتمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.