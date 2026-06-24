رئيس جامعة بنها: اعتماد 2.8 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2026

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال الجلسة بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو ، مؤكدا على ما تمثله هذه المناسبة من قيمة وطنية عظيمة ، وتجسيد إرادة الشعب المصري، ورغبتهم في الحفاظ على هويتهم والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل .



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيدا بحالة الانضباط والالتزام التي شهدتها اللجان، والتي أسهمت في توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وأكد "الجيزاوي" أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.



وخلال الجلسة، استعرض " الجيزاوي " ملف تطوير الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة، حيث وافق المجلس على استمرار تحمل الجامعة نسبة 100% من تكاليف علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، وفقا لأسعار المؤسسة العلاجية ومستشفى عين شمس التخصصي ومستشفيات القصر العيني الفرنساوي، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بالبعد الاجتماعي والصحي لمنتسبيها وحرصها على توفير أفضل مستويات الرعاية الطبية لهم.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأعلن رئيس الجامعة موافقة مجلس الجامعة على اعتماد 2.8 مليون جنيه كمكافآت للنشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2026، وذلك استمرارا لسياسة الجامعة في تحفيز الباحثين وتشجيعهم على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يسهم في تعزيز التصنيف الدولي للجامعة ورفع معدلات الإنتاج البحثي.



وأوضح “ الجيزاوى ” أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في معدلات النشر الدولي وجودة الأبحاث العلمية، وهو ما انعكس إيجابا على مكانتها في التصنيفات العالمية.