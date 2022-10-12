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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باسل السيسي: نسك تطبيق لتقديم خدمات العمرة بسهولة.. والـ4400 جنيه لحاملي هذه التأشيرات

العمرة
العمرة

قال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، إن توفير العمرة عبر تطبيق نسك السعودي بقيمة 4400 جنيه ، لافتا أن هذا الرقم ليس بالصورة التى يتصورها الكثير من المواطنين داخل مصر.

أوضح السيسي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نسك  تطبيق يهدف إلى تقديم خدمات العمرة بسهولة عبر التحول الالكتروني الذى تشهده المملكة العربية السعودية.

لافتا أن توفير العمرة بقيمة 4400 جنيه فقط للمصريين الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة وانجلترا و الاتحاد الأوروبي إضافة الي دول الخليج ، علما بأن المبلغ المذكور بالنسبة لشركات السياحة قد يكون ثمن تأشيرة العمرة اضافة الي 200 ريال عن الخدمات الأرضية لكل معتمر.


وحول أسعار العمرة للموسم الحالي ، أفاد رئيس لجنة السياحة الدينة بغرفة شركات السياحة السابق انها ستكون قرابة من 23 الي 26 الف جنيه مصري ،شاملة سعر الطيران و التأشيرة و الإقامة.
 

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