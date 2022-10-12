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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية في مجال الرصف ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة ،لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من طرق وشوارع المحافظة،حيث وقع على البروتوكول:اللواء دكتور مهندس حازم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير للمقاولات والصيانة،والمهندس ناصر فراج  وكيل وزارة "مديرية الطرق والنقل". 

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وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة والشركة ،يتضمن تنفيذ 3 عمليات، لرصف وإعادة رصف 60 شارعاً وطريقاً  بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيه وبأطوال 37 كم على مستوى مراكز ومدن المحافظة  والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي 2022/2023 ،حيث تشمل العملية الأولى مراكز بني سويف ،ناصر الواسطى، فيما تشمل العملية الثانية مركز اهناسيا ، بينما تتضمن العملية الثالثة  مراكز ببا ،الفشن وسمسطا.

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