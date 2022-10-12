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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه كفر الشيخ : انتهاء بعض البرامج التدريبية للمسارات الوظيفية المختلفة.. صور

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف بكفر الشيخ

قال اللواء المهندس حسن عبد الغني، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية للعاملين بالشركة والمستوفين لشروط الترقي لـ 67 عاملاً، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى العاملين.

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وقال «عبد الغني»، إن هذه البرامج عبارة عن برنامج مهارات السكرتارية، بعدد 15 متدرباً بمحاضرة المهندس سعد عبد النبي كشك، برنامج مصادر المخلفات، بعدد 20 متدرباً، بمحاضرة الكيميائي عاطف الفرجاني، وبرنامج قياس المياه وأنواع العدادات، بـ 20 متدرب بمحاضرة علاء شوقي، برنامج التفاوض والإقناع، لعدد 12 متدرباً بمحاضرة الدكتور تامر المغازي.


ومن جانبه، شهد اللواء خالد حسني مدير أمن الشركة بتسليم الشهادات للمتدربين مع المحاضرين ومدير عام التدريب.

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