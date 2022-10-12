مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب توك توك جنوب بني سويف

لقى مُسن مصرعه وأصيب اثنان آخران، جميعهم من قرية واحدة، في حادث انقلاب مركبة توك توك، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وإخلاء الجثة والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإيداع الجثة داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي فيما نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة سلمى خليفة محمد 45 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، عبد الحميد عبد المنعم شبانى 30 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسري، مقيمان قرية نجع العرب بمركز ببا.

فيما أسفر الحادث عن مصرع موسى على شلابي 65 سنة، يقيم نجع العرب بمركز ببا، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على أهليته تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.