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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية طوخ دلكة بالمنوفية يضرخون.. المنازل غارقة في مياه الصرف الصحي

مياه الصرف الصحى
مياه الصرف الصحى

شهدت قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا لمحافظة المنوفية، حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع و داخل المنازل ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول محمود الجمل أحد المتضررين من سكان المنطقة فى رساله لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : " حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا  من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع والمنازل إلى برك  مياه الصرف الصحي".

وأكد الجمل أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

 

وأوضح : أن مياه الصرف أغرقت المنازل نتيجة عدم وجود صرف صحي بالمنطقة ، ما قد يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة، مشيراً إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل.

 

وتناشد أهالي المنطقة محافظ المنوفية، بسرعة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر  الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياه الصرف الصحى الأمراض والأوبئة الروائح الكريهة محافظ المنوفية انتشار مياه الصرف الصحي انتشار الامراض

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