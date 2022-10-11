صبحى متغيب عن منزله بالبحيرة وأسرته تطلب المساعدة

تغيب الشاب صبحي رضا صبحي ، البالغ من العمر 17 عاما ، عن منزله بقرية بشارة مركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الشاب صبحي رضا صبحي ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما ، تغيب عن المنزل بقرية بشارة مركز شبراخيت التابعة إلى محافظة البحيرة ، فى ظروف غامضة، منذ 4 أشهر ، يونيو 2022 ، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.



وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01229013330

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