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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صبحى متغيب عن منزله بالبحيرة وأسرته تطلب المساعدة

الشاب صبحي رضا
الشاب صبحي رضا

تغيب الشاب  صبحي رضا صبحي ، البالغ من العمر 17 عاما ، عن منزله بقرية بشارة مركز شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

 

وقال والد  الشاب  صبحي رضا صبحي ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما  ، تغيب عن المنزل بقرية بشارة مركز شبراخيت التابعة إلى محافظة البحيرة ، فى ظروف غامضة، منذ 4 أشهر ، يونيو 2022 ،  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.


وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01229013330

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة البحيرة مركز شبراخيت ظروف غامضة اهل الخير متغيب

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