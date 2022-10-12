جامعة دمياط : 4 أساتذة بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم .. فيديو

قال الدكتور سمير الجمال المتحدث باسم جامعة دمياط إن الجامعة تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات سواء في مجال البحث العلمي والأنشطة الطلابية أو البرامج الجديدة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

وأضاف "الجمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه تم تجهيز معامل الجامعة بمعايير عالمية الجودة لتضاهي أعلي الجامعات العالمية، موضحا أن هناك دعم كبير من رئيس الجامعة للأنشطة المختلفة.

وتابع المتحدث باسم جامعة دمياط إن الجامعة كان بها ٨ كليات فقط وتم افتتاح ٦ جامعات جديدة داخل الجامعة خلال هذه الأعوام القليلة.

وأوضح الدكتور سمير الجمال أن هناك ٤ أساتذة من جامعة دمياط جاءوا ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم هذا العام.