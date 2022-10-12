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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة دمياط : 4 أساتذة بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم .. فيديو

جامعة دمياط
جامعة دمياط

قال الدكتور سمير الجمال المتحدث باسم جامعة دمياط إن الجامعة تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات سواء في مجال البحث العلمي والأنشطة الطلابية أو البرامج الجديدة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

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جامعة دمياط تتقدم في تصنيف "تايمز العالمي"

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أخبار التعليم.. رابط المسابقة التكميلية 2022 لوظائف المعلمين المساعدين.. 4 أساتذة بجامعة دمياط ضمن قوائم ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

وأضاف "الجمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه تم تجهيز معامل الجامعة بمعايير عالمية الجودة لتضاهي أعلي الجامعات العالمية، موضحا أن هناك دعم كبير من رئيس الجامعة للأنشطة المختلفة.

وتابع المتحدث باسم جامعة دمياط إن الجامعة كان بها ٨ كليات فقط وتم افتتاح ٦ جامعات جديدة داخل الجامعة خلال هذه الأعوام القليلة.

وأوضح الدكتور سمير الجمال أن هناك ٤ أساتذة من جامعة دمياط جاءوا ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم هذا العام.

دمياط جامعة دمياط البحث العلمي الانشطة الطلابية أفضل علماء العالم مجال البحث العلمي

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