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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، يومًا جيدًا إذا كنت تخطط لشراء أي عقار أو البدء في بناء منزل.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

قد تحصل على فرصة لكسب ربح إضافي اليوم، يمكنك تنفيذ شيء مهم في العمل وهذا قد يجلب لك نتائج ممتازة، يمكنك تجربة شيء ما للعودة إلى الشكل ولكن قد لا يكون مفيدًا، قد تحتاج إلى بذل القليل من الجهد لتحسين صحتك العقلية والجسدية، يمكنك أيضًا البدء في الانغماس في تمارين التنفس والتأمل.

توقعات برج السرطان مهنيا

قد تفهم أنه لكي تكون ناجحًا، يجب عليك تطوير ممارسة العمل بشكل مستقل والتوقف عن الاعتماد على الآخرين في كل مهمة صغيرة.

توقعات برج السرطان صحيا

قد يساعدك تناول الدواء واتباع نظام غذائي صارم على استعادة صحتك قريبًا، قد تضطر إلى تجنب الأطعمة الحارة والدهنية لبضعة أيام.

توقعات برج السرطان عاطفيا

قد يكون لديك بعض الخلافات مع شريك حياتك، قد تحتاج إلى التصرف بشكل لائق مع شريكك الرومانسي، إذا استمررت في التصرف بطريقة غير لائقة، فقد يكون هناك فراغ في الرومانسية.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

قد تشعر بتقوية الروابط الأسرية، قد يكون أطفالك مطيعين وقد يعتنون بجميع احتياجاتك، قد يقضون وقتًا معك وقد تجعلك هذه الإيماءة تشعر بالحيوية.

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