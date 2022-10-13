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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

صدى البلد

 


سخر الإعلامي محمد شبانة، من بعض الشائعات التي تشير أن الأهلي يمر بأزمة مالية.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،   البعض  يتحدث أن الأهلي مفلس ويعاني من أزمة مالية وهذا الأمر غير صحيح.


وأضاف شبانة، الأهلي لن يفصح عن قيمة عقد رعايته ولن تعلن أيضا الشركة الراعية عن المبلغ المدفوع للحصول على رعاية الأهلي. عشان محدش يقول أشمعنى الأهلي، وهو أمر لا يحدث نهائيا بين الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأكمل شبانة، بعد هذا الحديث هل ان يستطع الأهلي دفع غرامة المليون دولار الموقعة على كهربا، هذا الأمر هيكون اسمه هزار.

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وأتم، الأهلي المفلس زي ما بيقولو كان هيجيب مارسينيو البرازيلي بمليون ونصف المليون دولار "كاش"!!، فهل لن يستطع دفع عقوبة كهربا.

 

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