السيسي يقدم تحية السلام على أرواح الشهداء باحتفال تخرج طلاب الكلية العسكرية|فيديو

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية السلام على أرواح الشهداء، ورفرفت صور الشهداء في سماء ساحة الاحتفال وذلك خلال تخرج الطلاب الجدد بالكلية العسكرية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، منذ قليل، حيث بدأ الحفل بتقدم مجموعة من الطائرات الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، إيذانا ببدء الاحتفال.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأهالى خريجى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية، خلال احتفاليتهم.

وقدم طلاب الكليات العسكرية في بداية الاحتفال بمجموعة من العروض الرياضية والقتالية المتلاحمة والدفاع عن النفس والدرجات .

كما رسم طلاب دفعة جديدة من الكلية العسكرية، بأجسادهم 6 أكتوبر، تخليدا للذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، فضلا عن تقدم فريق الفروسية للكلية الحربية من القسم النهائي يظهرون هيئات الزي المختلفة واعلام العلية الحربية على مر العصور، منها عصر محمد على والعصر الملكي والعصر الحديث، حاملين اعلام الكلية العسكرية.