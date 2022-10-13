ملامح زمن الفن الجميل تستعرضها فرقة الموسيقى العربية للتراث

أمسية متميزة تقدمها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي تضم ملامح من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين وذلك في الثامنة مساء الأحد 16 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ومما يقدم موسيقى ابن البلد للموسيقار محمد عبد الوهاب ،موشح أنت المدلل - يا راعي الظبا من التراث القديم لـ كامل الخلعي ، بايعني ولا شاريني لـ محمود الشريف ، يا جميل ياللي هنا - ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزي ، آخد حبيبي يانا ياما لـ محمد سلطان ، حبينا لـ فريد الأطرش ، جمال الدنيا - يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، عنابي لـ حلمي أمين ، يانا يا العزال لـ محمد الموجي ، دوارين لـ الاخوين رحباني ، ميتى أشوفك لـ بليغ حمدي ، القلب يعشق كل جميل لـ رياض السنباطي ..أداء أحمد الوزيري ، رضوى سعيد ، مازن دراز ، أنغام مصطفى ، عاطف عبد الحميد ، حنان عصام ، ياسر سليمان وحسناء .

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .