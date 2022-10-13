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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاثنين.. انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الثالث عشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفتتح فى السادسة مساء الاثنين 17 أكتوبر الجاري بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 17 وحتى 24 أكتوبر.

وقال فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، إن فعاليات الملتقى تبدأ بافتتاح معرض لأعمال الرسوم المتحركة، يليه تكريم كل من الفنان الكبير سامي مغاوري، وفنان الرسوم هاني عبد الخالق، والمخرجة والمنتجة عطية خيري، والمؤلف والموزع الموسيقي شريف نور، والفنان إسلام أحمد، ثم الإعلان عن الفائزين بجوائز الملتقى، يعقبه الإعلان عن اسم الفائز بالمنحة المقدمة من الصندوق وقدرها 50 ألف جنيه لإنتاج فيلم رسوم قصير، وتختتم فعاليات حفل الافتتاح بعرض الأفلام الفائزة في فروع مسابقات الملتقى.

فيما أكد الدكتور أحمد هنو، قومسير عام الملتقى، أن الدورة الحالية تشهد مشاركة غير مسبوقة، تتنافس على جوائز الملتقى من 32 دولة بجانب مصر منها الإمارات والجزائر وفرنسا وبلغاريا وألمانيا والهند والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قدمت 133 فيلما. 

أيضا شهد هذا العام مشاركة عدد من المؤسسات المصرية وهي التلفزيون المصري، والمركز القومي للسينما، والأزهر الشريف، وأكاديمية البحث العلمي، ومستشفى سرطان الأطفال، والجامعة البريطانية، وستديو كارتونيل، وشركة فانتاسي هاوس، وفلك للحلول الإبداعية، وكارتون نيتورك مينا، شركة هاشتاج، والمتحدة للخدمات الإعلامية، وأنيمشين بلس، وميديا برودكشن.

وأوضح أنه سيقام عدد من الورش ضمن فعاليات الملتقى، تبدأ يوم 18 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر، منها: "ورشة تحريك 2D" و"ورشة صلصال" بمركز طلعت حرب الثقافي، و"ورشة CAT OUT" و"ورشة تصميم شخصيات ستوري بورد" بمركز الإبداع الفني، وأخيراً ورشة صلصال بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة قطاع صندوق التنمية الثقافية فتحي عبد الوهاب معرض لأعمال الرسوم المتحركة أحمد هنو قومسير عام الملتقى

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